Governo ainda não pagou subsídio de risco extraordinário aos profissionais de saúde

O subsídio foi aprovado no Orçamento do Estado e devia ter sido pago em fevereiro. O jornal Público avança que o atraso se deve ao facto dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde não terem criado o código que permite aos recursos humanos processarem as verbas.