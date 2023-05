Governo alterou proposta de lei. Postos de combustível vão manter venda de tabaco

A versão da alteração à Lei do Tabaco que foi enviada ao Parlamento é diferente daquela que foi anunciada pelo Governo há duas semanas. Afinal, os postos de abastecimento de combustível vão poder vender tabaco, ao contrário do que tinha sido anunciado inicialmente. Do ponto de vista do ministro da Saúde, esta "proposta de lei" é "um grande avanço".