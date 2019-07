Partilhar o artigo Governo ameaça processar últimos moradores do prédio Coutinho Imprimir o artigo Governo ameaça processar últimos moradores do prédio Coutinho Enviar por email o artigo Governo ameaça processar últimos moradores do prédio Coutinho Aumentar a fonte do artigo Governo ameaça processar últimos moradores do prédio Coutinho Diminuir a fonte do artigo Governo ameaça processar últimos moradores do prédio Coutinho Ouvir o artigo Governo ameaça processar últimos moradores do prédio Coutinho