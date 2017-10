Governo anuncia contratação de 500 novos sapadores florestais

O ministro sublinha que estes novos sapadores vão ser contratados nos próximos dois anos, destacando que existem hoje em dia 292 equipas. Serão também contratados 50 vigilantes da natureza, 20 dos quais entrarão já ao trabalho no dia 4 de novembro.



Matos Fernandes anunciou ainda o projeto de prevenção estrutural das matas nacionais na rede primária de defesa, com um investimento de três milhões de euros.



O Governo pretende ainda a replicação do projeto-piloto Peneda-Gerês, que, segundo o ministro, levou a que a área ardida tenha decrescido em mais de 60 por cento em relação ao ano passado. Prevê-se a replicação desse modelo em quatro outros parques naturais: Douro Internacional, Montesinho, Tejo Internacional e Malcata.



Foi ainda anunciado um projeto de voluntariado jovem para a natureza e para as florestas, a decorrer já no próximo ano, e que pretende envolver dez mil jovens entre os 18 e os 30 anos, com o objetivo de sensibilizar a população.