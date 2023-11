Governo anuncia "grande investimento" para modernização tecnológica do SNS

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, após inaugurar a primeira câmara gama digital do país (equipamento para realização de exames de diagnóstico), no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).Segundo Ricardo Mestre, as verbas vão ser suportadas por uma nova linha da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 100 milhões, a que junta outra linha de investimento de 17 milhões de euros."Estamos num processo de grande investimento no SNS e de reformulação do seu parque tecnológico, modernizando-o e trazendo para o país aquilo que de melhor existe no mundo em termos de tecnologia", salientou o governante.Neste momento, o Governo está a operacionalizar o processo administrativo para lançar os avisos concursais para os hospitais se candidatarem, o que deverá acontecer nos próximos dias.

"Teremos 80 novos equipamentos médicos pesados no SNS - robôs cirúrgicos, câmaras gama, aceleradores lineares, angiógrafos, ressonâncias magnéticas e TAC -- e, portanto, teremos um parque tecnológico todo renovado com verbas do PRR e ao serviço dos profissionais e das pessoas", sublinhou Ricardo Mestre.





c/Lusa