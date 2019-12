Governo anuncia "impulso sem precedentes" no investimento no SNS

O plano com vista à melhoria da capacidade de resposta do SNS "representa um impulso sem precedentes no investimento" na saúde, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.António Costa prometeu no debate quinzenal desta terça-feira que haveria "boas notícias" para a saúde no Conselho de Ministros. O governo pretende, com esta resolução, "dar resposta aos desafios que atualmente se colocam ao SNS, procurando resolver o problema de suborçamentação do setor, e assim, melhorar o acesso e o serviço prestado aos cidadãos".

O plano visa a "redução sustentada do desequilíbrio orçamental" e, dessa forma, prevê o reforço do Programa Operacional da Saúde em 800 milhões de euros. O governo anunciou ainda que está prevista uma programação plurianual de investimentos no montante total de 190 milhões de euros.







Num terceiro ponto do plano do Governo, está prevista a contratação de até 8400 profissionais de saúde nos anos de 2020 e 2021, "distribuídos por todos os grupos profissionais", prevendo ainda "100 milhões de euros para a operacionalização de modelos de pagamento pelo desempenho para o trabalho hospitalar em Centros de Responsabilidade Integrados e quatro milhões de euros para incentivos institucionais às Unidades de Cuidados de Saúde Primários".





Esta resolução pretende ainda determinar que, a partir de 2020, "unidades de saúde que integram o SNS com a natureza de entidade pública empresarial terão um reforço de autonomia, designadamente em matéria de contratações para substituição de todos os profissionais de saúde e que a aplicação da lei dos compromissos e pagamentos em atraso será adequada à especificidade do setor e à nova realidade de baixo endividamento".





O Governo anuncia que, adicionalmente, se prevê um reforço orçamental de 550 milhões de euros "destinados à redução do stock de pagamentos em atraso".





"Damos assim um passo significativo para pôr fim à suborçamentação do SNS, para reforçar e motivar os seus profissionais, para modernizar os equipamentos, para robustecer a gestão com mais autonomia e para ter um SNS que permita servir melhor os portugueses", anunciou, em conferência de imprensa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.







Este plano é uma das medidas aprovadas no Conselho de Ministros desta quarta-feira, incluída no Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde. O Governo afirma quee se trata do "maior investimento inicial" de que há registo recente no SNS.