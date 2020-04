Governo anuncia prioridades para regresso à normalidade

Ainda não há datas concretas mas já são conhecidos os primeiros estabelecimentos que vão reabrir.



O primeiro regresso deve ser feito com as creches; o comércio local, a começar pelas lojas mais pequenas e com porta para a rua; podem abrir também os cabeleireiros; o atendimento presencial nas repartições da Administração Pública e os espaços culturais que tenham lugares marcados.



O primeiro-ministro diz que a reabertura destes serviços terá de ser acompanhada por medidas de proteção individual e promete que nas próximas duas semanas haverá máscaras em abundância no mercado.



António Costa espera que o Estado de Emergência tenha sido renovado pela última vez.