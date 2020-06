Governo apoia com verba até três milhões de euros investigação e estágios de universitários

O apoio será dado através de bolsas de investigação científica e de ação social escolar, ao abrigo da iniciativa "Verão com Ciência", lançada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no contexto da pandemia da covid-19, em colaboração com a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), ambas tuteladas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

À Lusa, a assessoria de imprensa do ministério adiantou que o total do apoio financeiro a conceder através das bolsas ascende até três milhões de euros, não podendo os beneficiários acumular as duas bolsas.

As candidaturas estão abertas até 26 de junho e devem ser enviadas para a FCT.

A iniciativa "Verão com Ciência" visa apoiar atividades de investigação e formação superior, como estágios em centros científicos ou instituições publicas e privadas, e promover a qualificação de jovens em tempo de crise sanitária e económica.

A FCT, principal entidade que subsidia a investigação científica em Portugal, financiará bolsas para atividades presenciais de formação e investigação em institutos politécnicos e universidades, em articulação com laboratórios científicos e com a possibilidade de estágios em instituições públicas ou privadas.

A DGES estenderá, com o mesmo propósito, o prazo do apoio previsto nas bolsas de ação social escolar (destinadas a alunos universitários mais carenciados) ativas no corrente ano letivo.

As atividades terão uma duração de três meses, devendo complementar ações de formação existentes e prever estágios em equipas de investigação com projetos em curso.