Governo apoia recandidatura de António Vitorino em plenário da OIM

"Viemos à OIM realçar a nossa elevada satisfação com o trabalho de António Vitorino ao longo destes últimos anos à frente da OIM", explicou Ana Catarina Mendes.

Portugal "tem mesmo muita honra em apoiá-lo [António Vitorino] para um segundo mandato, não só pelo trabalho todo que já fez, mas pelo trabalho que ainda pode fazer", afirmou a ministra, em declarações à Lusa.

Lembrando que o mundo vive um momento "em que os fluxos migratórios tendem a crescer", Ana Catarina Mendes admitiu esperar que o diretor-geral da OIM possa "continuar a desenvolver um trabalho de parceria com os vários Estados e de acolhimento com dignidade de cidadãos que ou fogem da guerra ou fogem das alterações climáticas ou fogem das ditaduras e que merecem ser tratados, nos países de acolhimento, com a dignidade de qualquer ser humano e com respeito pelos direitos humanos".

O discurso da ministra Adjunta na sessão plenária incluiu também "os resultados daquilo que tem sido a política de acolhimento a migrantes e refugiados em Portugal", cujas "boas práticas" tornam o país "num dos campeões no acolhimento de migrantes", disse.

Ana Catarina Mendes está em Genebra para participar na 113ª sessão plenária do Conselho da OIM, que decorre até sexta-feira.

António Vitorino apresentou, há uma semana a sua recandidatura à liderança da organização, tendo o Governo português manifestado, no mesmo dia, o seu apoio.

"A decisão de apoiar a recandidatura de António Vitorino traduz a prioridade atribuída por Portugal a uma abordagem humanista das migrações e à cooperação multilateral nesta matéria", referiu, na altura, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa nota enviada à imprensa.

O diretor-geral da OIM admitiu, no dia seguinte, sentir-se honrado por ser nomeado por Portugal para novo mandato e disse querer fortalecer o apoio aos migrantes.

"Sinto-me honrado por ser nomeado por Portugal para prolongar o meu mandato como diretor-geral da OIM", afirmou António Vitorino, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"Estou ansioso para desenvolver as reformas e conquistas internas dos últimos quatro anos", referiu, acrescentando querer fortalecer "ainda mais o apoio da OIM aos migrantes, Estados-membros e partes interessadas".

António Vitorino é o atual diretor-geral desta agência que integra o sistema das Nações Unidas, cargo para o qual foi eleito em junho de 2018.

As eleições para o novo mandato de cinco anos à frente da OIM estão marcadas para 23 de junho do próximo ano.

A OIM é a agência das Nações Unidas responsável pela gestão das migrações internacionais e uma das principais agências humanitárias, beneficiando anualmente dos seus projetos mais de 30 milhões de pessoas, em resposta a situações de crise e conflito, em todo o mundo.