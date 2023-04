Governo apresenta dispositivo de combate a incêndios

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), o dispositivo terrestre contará ainda com 13.891 elementos e 2.990 viaturas durante o período de maior empenhamento de meios, entre 1 de julho e 30 de setembro.Em 2022, o número de operacionais que estiveram envolvidos no combate aos incêndios no mesmo período cifrou-se nos 12.917, o que significa que este ano há mais 974 elementos para o combate aos fogos. O mesmo acontece com as viaturas disponíveis, que aumentam em 157, passando dos 2.833 veículos para os 2.990.Uma nota do MAI não avança os números em relação aos meios aéreos, mas a Força Aérea já tinha indicado anteriormente à Lusa que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2023 prevê 72 aviões, mais 12 do que em anos anteriores, embora este número dependa do resultado de dois concursos públicos.