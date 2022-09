Governo apresenta na Concertação Social medidas de apoio às empresas

Do lado das confederações patronais, o discurso sobre o acordo tem estado centrado em medidas fiscais para as empresas, enquanto as centrais sindicais estão focadas na melhoria dos salários, numa altura de aumentos da inflação.Na semana passada, o ministro das Finanças, Fernando Medina, remeteu eventuais alterações fiscais para as empresas, nomeadamente ao nível do IRC, para as negociações com os parceiros sociais, depois de o ministro da Economia, António Costa Silva, ter defendido o benefício de uma descida transversal deste imposto.Quanto aos rendimentos, o Governo tem como objetivo aumentar o rendimento médio por trabalhador em 20% entre 2021 e 2026 e estabelecer um acordo de atualização do salário mínimo nacional, de modo a atingir pelo menos 900 euros em 2026.