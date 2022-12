Governo aprova 21,8 MEuro para habitações de polícias na área metropolitana de Lisboa

Na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros, o ministro da Administração Interna indicou que foi aprovada uma resolução que autoriza a cedência de imóveis destinados à habitação pelos serviços sociais da Polícia de Segurança Pública.

"Foi aprovada a autorização de despesa, até ao limite de 21,8 milhões de euros, destinada a permitir que os serviços sociais da PSP possam reforçar a oferta de alojamento e habitação, permitindo que nas próximas semanas e meses seja mesmo possível corresponder àquilo que era um dos principais compromissos com as forças de segurança", precisou José Luís Carneiro.

O ministro sublinhou que esta verba vai garantir que cerca de três centenas de jovens polícias passem a ter "condições para ficarem condignamente instalados na área metropolitana de Lisboa quando iniciam a sua carreira profissional".

"Estes 21,8 milhões de euros que tiveram autorização do Conselho de Ministros para que possam ser utilizados por parte dos serviços sociais da PSP acrescem a 40 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência também destinados ao reforço do alojamento e da habitação para as forças de segurança", frisou.

O ministro referiu que se trata "de um esforço conjugado que agora tem um significado superior a 60 milhões de euros para investir na melhoria das condições de vida, da atratividade e da dignificação para o exercício das condições policiais".

José Luís Carneiro disse ainda que a expectativa é que até ao primeiro trimestre 2023 existam condições para "reforçar a oferta de alojamento para os jovens polícias que, tendo terminado a sua formação, são colocados no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP".

O comunicado do Conselho de Ministro refere que o objetivo da resolução hoje aprovada é "garantir condições de habitação dignas e outras infraestruturas de apoio aos profissionais da PSP deslocados que iniciam funções no Comando Metropolitano de Lisboa".