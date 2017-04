Governo aprova museu nacional dedicado à luta pela liberdade na Fortaleza de Peniche

Lusa 27 Abr, 2017, 13:44 | País

No final do Conselho de Ministros de hoje, que decorreu na Fortaleza de Peniche, a ministra da Presidência anunciou que o executivo aprovou a elaboração de um plano de recuperação do forte para aí instalar um museu nacional dedicado à luta pela liberdade e pela democracia, plano que seria explicado detalhadamente pelo ministro da Cultura, Luís Castro Mendes.

Já o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, explicou que se mobilizam "no imediato os fundos do Programa Centro 2020, do Portugal 2020", um "investimento global previsto que ascende a 3,5 milhões de euros".