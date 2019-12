Governo aprova Plano de Energia e Clima para entregar em Bruxelas

O PNEC 2030 foi apresentado há quase um ano, mas o Governo tem de entregar em Bruxelas, até ao final de 2019, a sua versão definitiva do plano, tal como os outros estados.

Num comunicado divulgado hoje após a reunião do Conselho de Ministros o Governo afirma que "o PNEC é uma obrigação" dos estados-membros e "estabelece os contributos nacionais e as políticas e medidas nacionais para o cumprimento dos diferentes compromissos globais da União Europeia (UE)".

As medidas incluem a redução de emissões de gases com efeito de estufa, as energias renováveis, a eficiência energética e as interligações.

As metas para Portugal foram definidas no documento apresentado no início deste ano. O PNEC estabelece para 2030 uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%.

Em 2016 as energias renováveis representaram 28,5% do total, devendo chegar a 31% já em 2020.

O Governo tem dito que a grande aposta nos próximos anos será na energia solar. Em junho foi feito um leilão de energia renovável com base no solar tendo-se batido recordes de energia mais baixa.

Na altura foram leiloados 1,4 gigawatts e no próximo ano será feito um novo leilão com uma dimensão idêntica. Paralelamente o Governo prepara-se para mandar desativar (na próxima década) as duas centrais a carvão do país.