Governo aprova recuperação de tempo de serviço contestado pelos professores

RTP04 Out, 2018, 15:37 / atualizado em 04 Out, 2018, 16:07 | País

Em declarações aos jornalistas, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, defendeu que este diploma que define o modelo de recuperação do tempo de serviço dos docentes surge na "sequência do processo negocial" entre o executivo e os sindicatos dos professores, um processo que classificou de "longo".

Os professores exigem a recuperação de nove anos, quatro meses e dois dias de serviço, motivo que levou a que os sindicatos agendassem uma semana de greves, que termina hoje, e uma manifestação nacional marcada para sexta-feira em Lisboa.

Segundo Tiago Brandão Rodrigues, o decreto-lei é o resultado de um processo negocial em que "o Governo foi flexível" e "os sindicatos foram inflexíveis".

A recuperação dos cerca de dois anos e nove meses de trabalho é a proposta que "apresenta um paralelismo nas carreiras gerais da Função Pública, pondo um ênfase importante na sustentabilidade orçamental e financeira", explicou durante a conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros.



O decreto-lei "vai permitir que muitos docentes possam acelerar as suas progressões já a partir no dia 1 de janeiro", acrescentou.



Tiago Brandão Rodrigues defendeu que o decreto-lei hoje aprovado contabiliza o tempo "em função do que diz a Lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), nomeadamente o artigo 19", contrariando assim a posição defendida por sindicatos de professores e deputados do PCP e Bloco de Esquerda.



Os professores dizem que o OE2018 define apenas que deve ser negociado o tempo e modo de recuperação dos mais de nove anos de serviço congelado.



"Estavam três questões a ser negociadas: o tempo e as outras duas questões, o modo e o calendário. E nesse sentido tivemos uma negociação aturada com as organizações sindicais", contrariou hoje o ministro.

A FENPROF marcou para as 16h30 uma conferência de imprensa para reagir a esta decisão que, de acordo com o sindicato "rouba 6,5 anos de serviço aos professores, no qual prevê, apenas, considerar 2 anos, 9 meses e 18 dias, dos 9 anos, 4 meses e dois dias congelados durante a intervenção da troika".

"Em véspera de uma grande Manifestação Nacional dos Professores, esta decisão do governo revela grandes inoportunidade, falta de respeito e completo desprezo pela vida profissional de todos os docentes portugueses", argumenta o sindicato em comunicado.

