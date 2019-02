Governo aprovou requisição civil de enfermeiros

RTP07 Fev, 2019, 15:12 / atualizado em 07 Fev, 2019, 16:15 | País

“Tendo-se verificado o incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, o Governo decidiu proceder à requisição civil, de forma proporcional e na medida do necessário, de modo a assegurar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis no setor da saúde”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.







“Sem prejuízo daquilo que é o reconhecimento pelo Governo do direito à greve, face ao que está posto em causa pela atual greve na área da enfermagem e às situações de incumprimento de serviços mínimos reportadas em diversos hospitais, atualmente em exercício de greve, não teve o Governo alternativa à resolução da aplicação do instituto da requisição civil”, explicou a ministra da Saúde no final da reunião do Conselho de Ministros.







Segundo Marta Temido, “sendo a requisição civil um instrumento de último recurso e cuja utilização é sempre proporcional ao que se visa defender. Será agora por portaria do Ministério da Saúde que se definirá o concreto e respetivo âmbito”.







“Estando em causa, já nalguns casos concretos de algumas instituições que estão a ser afetadas pela greve, situações que são preocupante e que revelam incumprimento dos serviços mínimos, a requisição civil será produzida o mais depressa possível. Esta mesma tarde e a sua produção de efeitos é imediata”, esclareceu a titular da pasta da Saúde.







A portaria, segundo a ministra da Saúde, vai definir "o concreto e o respetivo âmbito" da requisição civil, uma vez que a resolução do Conselho de Ministros apenas reconheceu a necessidade de utilizar este instrumento.



Segundo o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, esta requisição vai vigorar "até ao final do período para o qual existe um pré-aviso de greve".



"Na sequência desta resolução que reconhece a necessidade, haverá então uma ou mais portarias que, em função da necessidade e numa lógica de proporcionalidade, delimitarão o âmbito da requisição civil", explicou Tiago Antunes.

A greve dos enfermeiros em blocos operatórios está a decorrer há uma semana, depois de outra paralisação semelhante ter decorrido entre novembro e fim de dezembro. Esta greve cirúrgica destina-se a parar os blocos operatórios de sete hospitais púbicos até ao final de fevereiro.







Dados do Ministério da Saúde revelam que a greve levou ao cancelamento ou adiamento de 7500 cirurgias em cinco hospitais do Serviço Nacional de Saúde.



Decreto lei de 1974 cria a requisição civil

O decreto-lei 637/74, que se mantém em vigor, determina que a requisição civil pode ser acionada em "circunstâncias particularmente graves" se for necessário "assegurar o regular funcionamento de serviços essenciais de interesse público ou de setores vitais da economia nacional".



O diploma expressa, aliás, que a requisição civil tem "caráter excecional" e que pode ter como objeto "a prestação de serviços, individual ou coletiva, a cedência de bens móveis ou semoventes, a utilização temporária de quaisquer bens, os serviços públicos e as emersas públicas de economia mista ou privadas".



No fundamento do diploma de 1974, é estabelecido que a requisição civil fica estabelecida tendo em conta "a necessidade de assegurar o regular funcionamento de certas atividades fundamentais, cuja paralisação momentânea ou contínua acarretaria perturbações graves da vida social, económica e até política".



Contudo, o preâmbulo volta a determinar que a requisição civil só tem justificação em "casos excecionalmente graves".



Entre a lista de serviços ou empresas que podem ser objeto de requisição civil está "a prestação de cuidados hospitalares, médicos e medicamentosos". Acrescem vários outros, como exploração de serviço de transportes, produção e distribuição de energia ou produção e transformação de alimentos de primeira necessidade.



A requisição depende de reconhecimento de necessidade por parte do Conselho de Ministros e tem de ser efetivada pelos ministros que tutelam a área em causa.



A portaria que defina a requisição civil tem de indicar o seu objeto e duração, a autoridade responsável por executar a requisição e o regime de prestação de trabalho dos requisitados.



A decisão da requisição deve ser dada a conhecer aos interessados através da comunicação social, produzindo efeitos imediatos.



Segundo o diploma, a requisição civil não dá direito a qualquer indemnização que não seja o salário ou vencimento decorrente do contrato de trabalho ou da categoria profissional.



Apesar do seu caráter extraordinário, a requisição civil foi já usada diversas vezes para travar greves em empresas de transportes, como CP ou TAP.





