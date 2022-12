Governo aprovou uma injeção extraordinária nos hospitais públicos

Este reforço financeiro vai permitir que as unidades terminem um ano, pela primeira vez, sem pagamentos em atraso.



Recordo que a dívida do Estado aos fornecedores do SNS duplicou desde os anos da troika e que ultrapassam os dois mil milhões de euros, sendo a maior fatia relativa a medicamentos.



A tutela garante que com este reforço vai ser possível saldar a dívida vencida há mais de 90 dias.



Os administradores hospitalares dizem que estas injeções de capital são mais do mesmo e manifestam a certeza de que as dívidas voltam a crescer no próximo ano.