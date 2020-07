Governo, autarcas e autoridades de saúde reunidos para avaliar situação em Odivelas

No caso concreto os cinco municípios onde se situam as 19 freguesias que estão em estado de calamidade. Este estado deverá ser prolongado, mas essa avaliação final é feita apenas na segunda-feira.



Hoje a reunião foi em Odivelas. António Costa não esteve presente, nem a ministra da Saúde. Estiveram no encontro o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, também coordenador no combate à pandemia, na região de Lisboa e Vale do Tejo...



Todos insistem que é preciso manter a prevenção, mas consideram a evolução da doença favorável.