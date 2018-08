Governo autoriza arranque da terceira fase de obras no hospital de Gaia - Câmara

Lusa14 Ago, 2018, 16:24 | País

Em comunicado, a câmara de Gaia, distrito do Porto, refere que "com a fase B das obras no terreno, a tutela assumiu a prioridade à terceira fase da obra, autorizando o avanço dos projetos para a execução e financiamento da fase C do novo edifício hospitalar".

"É consensual para o Ministério da Saúde a concretização do Plano de Reestruturação de Instalações, de forma a garantir que, no final da fase B seja possível arrancar imediatamente com a fase seguinte, tendo como quadro temporal da fase C o período 2019-2021", refere a nota.

Em causa está uma das unidades do CHVNG/E, a localizada em Vila Nova de Gaia, equipamento que nas últimas semanas esteve no centro das atenções devido à denúncia de que estavam a ser realizados internamentos em macas no Serviço de Urgência.

Na segunda-feira, o conselho de administração do hospital afirmou, também em comunicado enviado à agência Lusa, que "estão resolvidos os problemas dos de internamentos prolongados em Serviço de Urgência", uma situação denunciada antes pela Ordem dos Enfermeiros.

A câmara de Gaia afirma hoje que há "boas notícias" para o CHVNG/E, isto após uma reunião esta manhã entre o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e a secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, o presidente da câmara Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente do conselho de administração do hospital de Gaia, António Dias Alves, e o diretor clínico, José Moreira da Silva, representantes da ARS e da ACSS.

"Ficaram boas expectativas relativamente à efetiva melhoria das condições de funcionamento de um espaço que terá melhor e maior oferta na sua capacidade e diferenciação", lê-se na nota camarária.