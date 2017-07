Governo avança até ao final do mês com registo obrigatório dos drones

RTP 14 Jul, 2017, 17:33 / atualizado em 14 Jul, 2017, 17:34 | País

O Governo vai avançar "até ao final deste mês" com a apresentação de regulamentos para o registo obrigatório de drones superiores a 250 gramas. O anúncio foi feito esta esta sexta-feira pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas no Parlamento.



Pedro Marques admitiu na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas que “há muito a fazer”, tendo ainda sublinhado que este é um tema que o “preocupa bastante”.

ANAC propõe regulamento



Testadas tecnologias de controlo

Em resposta às questões do deputado do CDS-PP Hélder Amaral sobre o que está a ser feito no âmbito da regulamentação de veículos aéreos não tripulados, o governante disse que vai avançar com o registo de, advogando que será "um instrumento de controlo importante".Pedro Marques lembrou que o futuro regulamento europeu de veículos aéreos não tripulados "só deve entrar em vigor em 2018", defendendo que a Comissão Europeia deve trabalhar no sentido de antecipar o calendário.Em termos de regulamentação nacional, o governante adiantou que "até ao final deste mês" vão ser apresentados diplomas sobre drones.No final de junho, o presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, Luís Ribeiro, anunciou no Parlamento a intenção de propor ao Governo, até final de julho, um projeto legislativo sobre osque torna obrigatório o registo dos equipamentos e a proibição de utilização por menores de 16 anos.No final de uma audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Luís Ribeiro justificou que "é preciso tomar medidas adicionais" devido ao aumento de ocorrências com drones.Seis meses após a entrada em vigor do regulamento, o regulador da aviação defendeu então um reforço das regras "por via legislativa". Além do registo obrigatório desuperiores a 250 gramas, o Governo defende a obrigatoriedade de seguros de responsabilidade civil."Não resolveremos todos os desafios", admitiu Pedro Marques, indicando que Portugal não é dos países europeus com maior número de ocorrências com veículos aéreos não tripulados.Reino Unido e França lideram a lista de países europeus com mais ocorrências com, pelo que Portugal vai acompanhar o trabalho destes dois países em termos de regulamentação.Para o ministro, a regulamentação deganhou maior discussão com as recentes notícias de ocorrências com aviões, mas os principais riscos são a invasão da privacidade das populações e a queda dessas aeronaves não tripuladas.Pedro Marques adiantou que estão a ser testadas tecnologias para o controlo de situações com, trabalho que está a ser realizado entre o regulador (a ANAC), os gestores de aeroportos (ANA) e os gestores de tráfego aéreo (a NAV)."Acreditamos que será viável a instalação de radares para a deteção remota desses", avançou, indicando que têm que existir forças de autoridade adequadas para encontrar os operadores dosdetetados.Desde o início do ano, houve registo de 14 incidentes com, reportados pela aviação civil, envolvendo estes aparelhos, que violam o regulamento e aparecem na vizinhança, nos corredores aéreos de aproximação aos aeroportos ou na fase final de aterragem. Só em junho registaram-se oito ocorrências deste tipo.