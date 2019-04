Partilhar o artigo Governo avisa que contagem total do tempo dos professores ameaça as contas públicas Imprimir o artigo Governo avisa que contagem total do tempo dos professores ameaça as contas públicas Enviar por email o artigo Governo avisa que contagem total do tempo dos professores ameaça as contas públicas Aumentar a fonte do artigo Governo avisa que contagem total do tempo dos professores ameaça as contas públicas Diminuir a fonte do artigo Governo avisa que contagem total do tempo dos professores ameaça as contas públicas Ouvir o artigo Governo avisa que contagem total do tempo dos professores ameaça as contas públicas