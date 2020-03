Governo com carta-branca para impor medidas de contenção à pandemia de coronavírus.

As medidas vão ser desenhadas numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros marcada para esta manhã.Em cima da mesa estão limites à circulação das pessoas, embora com algumas exceções.O Estado de Emergência começou à meia-noite desta quinta-feira e vai vigorar durante as próximas duas semanas.O Presidente da República alertou para a forte probabilidade deste problema se arrastar no tempo, e para a possibilidade do Estado de Emergência ser renovado, daqui a 15 dias.Marcelo Rebelo de Sousa também explicou que apesar da restrição das liberdades individuais, esta é uma medida para preservar o estado democrático.Na declaração ao país, ontem à noite, o chefe de Estado garantiu que os portugueses vão ter sempre direito à verdade, sobre esta pandemia de Covid 19.Marcelo Rebelo de Sousa colocou também o foco nas empresas, defendendo que nesta luta contra o vírus a economia não pode morrer.