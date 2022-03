Governo. Costa destaca "forte núcleo político" e pessoas com "experiências diversas"

À entrada de uma reunião com o grupo parlamentar do PS, na Assembleia da República, António Costa disse que as personalidades que escolheu para integrarem o XXIII Governo Constitucional "permitem formar um Governo de combate, um Governo mais conciso, que tem forte núcleo político".

O primeiro-ministro acrescentou que na constituição do executivo "foi também possível contar com a participação de pessoas muito relevantes, com experiências diversas na sociedade portuguesa, na academia e no mundo empresarial", e que "constituirão, seguramente, um bom Governo" para o país.