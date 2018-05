Governo cria regime provisório para abastecer de eletricidade bairros precários

Lusa22 Mai, 2018, 14:33 | País

Segundo o decreto-lei 36/2018, publicado hoje em Diário da República, os municípios têm que identificar os núcleos de habitações precárias existentes no respetivo concelho e os agregados familiares aí residentes, sem identificação individual das pessoas que os compõem, e, passados 30 dias, comunicar ao operador da rede de distribuição (EDP Distribuição).

Depois o operador tem mais 30 dias, a contar da receção dos elementos, para indicar ao município quais as infraestruturas necessárias para a ligação do núcleo de habitações precárias à rede de distribuição de energia elétrica, tendo em consideração as regras de conceção adequadas a cada caso.

"Compete ao município requerer ao operador da rede de distribuição a ligação provisória do núcleo de habitações precárias à rede de distribuição, após audição dos moradores", lê-se no diploma hoje publicado, sendo "a construção e os encargos com a construção das infraestruturas relativas à rede de distribuição" da responsabilidade da empresa.

Depois "compete aos moradores requerer a ligação provisória das habitações identificadas à rede de distribuição", bem como os encargos com a referida ligação.

As ligações efetuadas ao abrigo do regime extraordinário "têm caráter provisório e a duração máxima de um ano, renovável pelo município por idênticos períodos", refere o decreto-lei, que surge no seguimento da resolução da Assembleia da República n.º 151/2017, de 17 de julho.

Esta recomendou ao Governo a adoção de medidas para assegurar o acesso dos habitantes de bairros ou núcleos de habitações precárias a serviços e bens essenciais, em particular aquelas que permitam assegurar a prestação do serviço público eletricidade.

"É urgente corrigir a multiplicação de baixadas ilegais que nestes locais se têm verificado, a fim de garantir condições mínimas de segurança e de salvaguardar os habitantes dos graves riscos decorrentes de tais ligações", lê-se no enquadramento do diploma.