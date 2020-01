Governo criou Gabinete para combater agressões a profissionais de saúde

Até final de setembro do ano passado, 995 médicos, enfermeiros ou assistentes operacionais foram agredidos no local de trabalho. Mais 42 do total de ocorrências registadas em todo o ano de 2018.



Este aumento de casos, gerou críticas sobre a falta de segurança dos profissionais de saúde. Esta terça-feira, a ministra da Saúde e o ministros da Administração Interna estiveram reunidos e anunciaram a criação do gabinete de segurança na saúde.