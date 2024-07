Governo dá `luz verde` a dispositivo de segurança na marginal de Matosinhos

Em comunicado, a autarquia refere que, "depois da insistência da autarca de Matosinhos", Luísa Salgueiro, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, confirmou "o reforço de policiamento na marginal e ainda à instalação de câmaras de videovigilância".

"É com grande satisfação que recebemos esta decisão da senhora ministra. O dispositivo que no ano passado reforçou a segurança da praia de Matosinhos, e que envolveu a PSP, a GNR, a Polícia Marítima e a Polícia Municipal, foi um sucesso, tanto na prevenção da criminalidade como na perceção de segurança junto da população. Registámos uma época balnear sem incidentes e, por isso, era fundamental que o MAI ouvisse o nosso pedido e replicasse este ano um modelo que demonstrou ser de sucesso", refere a presidente da Câmara de Matosinhos citada na nota de imprensa.

De acordo com a autarquia, Margarida Blasco realizou no domingo uma vista surpresa à marginal da praia de Matosinhos e garantiu que o plano traçado no ano passado vai ser implementado também este ano.

A ministra terá dado, ainda, `luz verde` ao pedido da Câmara Municipal de Matosinhos para a instalação de câmaras de videovigilância e que estava pendente no seu ministério.

Luísa Salgueiro afirma que, "com o aval do Ministério da Administração Interna", a autarquia "irá iniciar de imediato todos os procedimentos junto das forças de segurança e de mais entidades, com vista à sua instalação".

Na última reunião do executivo de Matosinhos, na quarta-feira, Luísa Salgueiro reforçou publicamente esse pedido.

Antes da ordem de trabalhos, a autarca revelou ter enviado a 06 de maio à ministra da Administração Interna um pedido para reforçar durante o verão a segurança na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, tal como sucedeu em 2023.

A autarca, que também assume a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), referiu que a praia de Matosinhos é a maior do Norte do país, o que exige medidas de segurança extraordinárias durante este período de verão onde a afluência é muito grande.

"Passados três meses não acho aceitável o silêncio da tutela ao meu pedido", atirou.

Luísa Salgueiro explicou que as forças policiais fazem as rondas habituais, mas não conseguem responder às necessidades.

Em 2023, o Governo, na altura liderado pelo socialista António Costa, implementou um plano de prevenção e segurança para a praia de Matosinhos que passou por um reforço das forças policiais, nomeadamente nas horas de maior afluência.