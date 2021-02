Governo da Madeira adia Festa da Flor e cancela Festival do Atlântico

"A situação pandémica nos mercados de origem para o destino Madeira e a evolução nos processos de vacinação na Europa determinam prudência na realização de eventos que motivam a presença de muitas pessoas", segundo a informação divulgada pela secretaria do Turismo e Cultura da Madeira.

No mesmo documento, o Governo Regional argumenta que "não estão reunidas as condições ideais para realizar, em segurança, a `Festa da Flor da Madeira`", que estava programada para o mês de maio.

"Foi decidido adiar o evento, não se perspetivando a sua realização antes do final do próximo verão", lê-se na informação do executivo madeirense.

Sobre este cartaz, considerado um dos mais importantes da região, adianta que "a nova data será fixada assim que a autoridade regional de Saúde entenda garantidos os requisitos para que decorra em segurança tanto para os residentes como para os nossos visitantes".

Sobre o Festival do Atlântico, um evento que usualmente decorre nos fins de semana de junho, composto por espetáculos piromusicais na baía do Funchal, destaca que "foi entendido cancelar a sua realização prevista" pelas mesmas razões.

A secretaria do Turismo da Madeira sublinha que, "no atual contexto da pandemia, o primado da ação do Governo Regional está na salvaguarda da saúde pública".

Salienta que esta "preocupação tem pautado a ação desde a primeira hora [do executivo madeirense]".

A nota destaca que o Governo Regional procura "com esta decisão que se verifique uma evolução pandémica favorável e consistente, fruto da concretização do processo de vacinação em curso e do almejado objetivo da imunidade de grupo".

Segundo os últimos dados divulgados pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou na quarta-feira 74 novos casos de covid-19 e mais um óbito, elevando para 64 o número de mortes associadas à doença desde o início da pandemia.

A autoridade regional de saúde mencionou no boletim epidemiológico que o arquipélago contabilizava 7.033 casos de infeção por SARS-CoV-2 desde março de 2020, dos quais 1.392 estão ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.498.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.185 pessoas dos 801.746 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.