Páscoa. Governo dá tolerância de ponto aos funcionários públicos na tarde de quinta-feira

Numa nota oficial, o gabinete de António Costa justifica a tolerância de ponto para "os trabalhadores que exercem funções públicas no Estado" com o período da Páscoa que leva muitas pessoas a deslocarem-se para fora dos seus locais de residência.

"Considerando que constitui uma prática habitual a deslocação de muitas pessoas para fora dos seus locais de residência no período da Páscoa, tendo em vista a realização de reuniões familiares, o Governo decidiu conceder tolerância de ponto no período da tarde de Quinta-Feira Santa, dia 28 de março, aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos", lê-se na nota.

O executivo abre, contudo, uma exceção para "os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento".

A Páscoa, um dos principais feriados religiosos, a par do Natal, celebra-se no domingo, dia 31 de março.