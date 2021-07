Governo decide hoje próximos passos para tentar conter pandemia

Com o número de infeções em fase ascendente, o Governo decide hoje os próximos passos para tentar conter o avanço do vírus. Os especialistas defendem um reforço das medidas, perante o agravamento da pandemia no Algarve, em Lisboa e também na região Norte. A decisão final vai sair do Conselho de Ministros.