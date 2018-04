Partilhar o artigo Governo decide revogar cedência do hospital militar de Belém à Cruz Vermelha Imprimir o artigo Governo decide revogar cedência do hospital militar de Belém à Cruz Vermelha Enviar por email o artigo Governo decide revogar cedência do hospital militar de Belém à Cruz Vermelha Aumentar a fonte do artigo Governo decide revogar cedência do hospital militar de Belém à Cruz Vermelha Diminuir a fonte do artigo Governo decide revogar cedência do hospital militar de Belém à Cruz Vermelha Ouvir o artigo Governo decide revogar cedência do hospital militar de Belém à Cruz Vermelha

Tópicos:

Belém Cruz Vermelha, CVP, Cruz Vermelha,