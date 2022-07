Governo decide se prolonga situação de alerta

A situação de alerta, nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, está em vigor em Portugal continental desde as 00h00 de segunda-feira até às 23h59 de hoje (terça-feira), uma vez que as temperaturas baixaram.Os ministérios da Administração Interna, Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação vão voltar hoje a reunir para e reavaliar a situação, tendo em conta que está previsto um novo aumento das temperaturas a partir de quarta-feira.Na última semana, o país enfrentou temperaturas elevadas e o dia mais quente foi 13 de julho, em que quase todos os distritos estiveram sob aviso vermelho, o mais grave emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera .Também foi a 13 de julho que a Proteção Civil registou o maior número de incêndios rurais este ano, num total de 193.Os incêndios florestais consumiram este ano 43.721 hectares, cerca de 30 mil dos quais desde 8 de julho.