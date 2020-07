Governo decidiu auditar todas as entidades que têm convenções com o SNS

Foto: Mário Cruz - Lusa

O Governo admitiu esta quarta-feira uma alteração ao Estatuto da Ordem dos Médicos, no sentido de reforçar os seus poderes de supervisão, mas realçou que é uma iniciativa da Assembleia da República e defendeu a criação do provedor do doente.