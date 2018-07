Governo deixa de apoiar sistemas deficitários de água

Matos Fernandes diz ainda que se há falhas neste tipo de sistemas é porque as câmaras não precisam de ajuda.





O ministro esteve na apresentação de uma nova empresa intermunicipal de água e saneamento que reúne os municípios de Montemor-o-Velho, Soure e Mira.







Este membro do Governo concretizou a ideia ao afirmar: "Posso-vos garantir que, muito em breve, o Ministério do Ambiente, e isso é inevitável que assim seja, seja qual for a força política que estiver no Governo, não irá financiar projetos em sistemas deficitários".







O governante argumentou que se um sistema é deficitário, "quer dizer que a Câmara (Municipal) é rica. Ora se é rica, não precisa do dinheiro do Ministério do Ambiente para nada. Há outros que precisam", adiantou Matos Fernandes, defendendo que os sistemas de abastecimento de água e saneamento "têm de ser equilibrados do ponto de vista económico e financeiro".