Partilhar o artigo Governo demorou 20 meses homologar relatório de auditoria com críticas à Santa Casa da Misericórdia Imprimir o artigo Governo demorou 20 meses homologar relatório de auditoria com críticas à Santa Casa da Misericórdia Enviar por email o artigo Governo demorou 20 meses homologar relatório de auditoria com críticas à Santa Casa da Misericórdia Aumentar a fonte do artigo Governo demorou 20 meses homologar relatório de auditoria com críticas à Santa Casa da Misericórdia Diminuir a fonte do artigo Governo demorou 20 meses homologar relatório de auditoria com críticas à Santa Casa da Misericórdia Ouvir o artigo Governo demorou 20 meses homologar relatório de auditoria com críticas à Santa Casa da Misericórdia