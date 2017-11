Governo desconhece perguntas, garante Universidade de Aveiro

Foto: Paulo Novais - Lusa

Sobre este tema, o Partido Comunista diz que os estudos de avaliação do Governo devem ter como preocupação e prioridade a resposta aos problemas da população e do país, e não atos de promoção pública.



É essa a reação do PCP, em comunicado, à notícia da última edição do Sol. Segundo o jornal, as 50 pessoas que vão participar na sessão pública de perguntas e respostas ao Governo na Universidade de Aveiro vão receber um total de 36.750 euros pagos pelo Executivo.