Governo disponibiliza todo o apoio a soldado português ferido na República Centro Africana

RTP

Numa nota publicadana página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou total solidariedade para com o militar que se encontra no Hospital das Forças Armadas em Lisboa.



O soldado sofreu uma acidente,durante uma viagem em exercício, após a viatura onde seguia se ter despistado e caputado. O Estado Maior General das Forças Armadas anunciou que o acidente já está a ser investigado.



Em nome do Governo, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, prometeu disponibilizar todo o apoio necessário ao militar português.