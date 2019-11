Governo diz que não há condições para reabrir estrada em segurança

"Não há forma de poder abrir aquela estrada", disse João Pedro Matos Fernandes, garantindo não se tratar de "falta de vontade política", mas sim de "uma questão de segurança".

O ministro do Ambiente e da Ação Climática falava na sessão de apresentação sobre a execução do Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica, que decorreu no Ministério do Ambiente, em Lisboa.