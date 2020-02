Governo diz que suspensão da linha circular do Metro de Lisboa faz com que Portugal perca 83 milhões de euros

O ministro do Ambiente considera que a suspensão a construção da linha circular do metro de Lisboa vai fazer com que Portugal perca 83 milhões de euros de fundos comunitários. Ontem, a Assembleia da República aprovou a suspensão proposta pelo PAN, com os votos favoráveis do PSD, Bloco de Esquerda, PCP e Chega.