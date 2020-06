Governo diz que "tudo mudou" desde Pedrógão, PSD faz "crónica do que não foi feito"

No arranque do debate parlamentar de atualidade, requerido pelo PSD, a deputada Emília Cerqueira admitiu que "a realidade supera qualquer cenário de ficção que o Governo queira embandeirar e, hoje, o que aqui tem de ser contado é a crónica do que não foi feito", disse.Na resposta, o ministro do Ambiente e da Transição Energética defendeu que desde 2017 "muito foi feito" no âmbito da reorganização da floresta e da proteção das infraestruturas, lamentando que não seja possível devolver a vida a quem a perdeu nesse grande incêndio."Tudo mudou na proteção às infraestruturas e na redução de risco de incêndio", contrapôs o ministro, acrescentando que já foram instaladas 50% da Faixas de Interrupção de Combustível previstas para este ano e reabilitados mil quilómetros de ribeiras.

A jornalista da Antena 1 Ana Isabel Costa assistiu ao debate e registou as principais declarações.