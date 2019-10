Governo dos Açores declarou estado de crise energética nas ilhas das Flores e Corvo

Foto: António Araújo - Lusa

Devido aos elevados estragos o abastecimento de combustível por via marítima ao grupo ocidental é agora impossível, como refere o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.



A partir desta quinta-feira o abastecimento de combustível está limitado a 15 litros de gasóleo ou gasolina por viatura.



Os postos de abastecimento ficam também obrigados a reservar 40 por cento do combustível para entidades prioritárias como as forças de segurança e a Proteção Civil.



A passagem do furacão deixou ainda mais de meia centena de desalojados e pelo menos duas escolas vão continuar fechadas, por questões de segurança.