Governo dos Açores disponível para receber doentes do continente

Foto: Lusa

As ilhas estão disponíveis para receber doentes do Continente. O governo regional da Madeira já tinha disponibilizado os hospitais para acolher utentes. Agora é a vez dos Açores. Perante a elevada pressão hospitalar, que levou a ministra Marta Temido a admitir pedir ajuda internacional, o secretário regional da saúde açoriano, Clélio Meneses, abriu a porta à transferência de internados com o novo coronavírus, em unidades do arquipélago.