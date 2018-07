Governo dos Açores nega ocultar informações à Comissão de Inquérito do Setor Público Empresarial

Lusa10 Jul, 2018, 18:28 | País

"O Governo dos Açores não oculta, não ocultou, nem ocultará qualquer tipo de informação ao Parlamento Açoriano, no âmbito do objeto definido da Comissão de Inquérito a várias empresas do Setor Público Empresarial Regional", indicou o Governo num comunicado hoje divulgado.

Esta posição surge depois de os partidos proponentes da comissão de inquérito ao setor público empresarial nos Açores terem proposto que sejam tomadas as diligências para penalizar o Governo Regional por não facultar documentos.

Em conferência de imprensa conjunta, Artur Lima, líder regional do CDS-PP, e António Vasco Viveiros, deputado do PSD, acusaram hoje o Governo Regional de "faltar ao seu dever de colaboração" por não disponibilizar os documentos necessários para os trabalhos da comissão, um gesto que, de acordo com o regulamento das comissões de inquérito, pode constituir "crime de desobediência qualificada".

No comunicado, o executivo açoriano assegurou que "a quase totalidade da informação solicitada pela Comissão de Inquérito ao Governo, no âmbito do seu objeto de trabalho, foi já remetida", à exceção dos relatórios e contas das empresas do Grupo SATA relativos ao ano de 2017, que aguardam ainda a aprovação da consolidação das contas do grupo, e frisou ter "total disponibilidade" para facultar todas as informações necessárias".

O Governo regional disse ainda que encarou com "alguma surpresa" as declarações dos deputados, "tendo em conta os contactos e troca de correspondência que este Governo tem desenvolvido com o presidente da Comissão".

Além dos documentos relativos ao grupo SATA, os deputados acusam o Governo dos Açores de recusar "sistematicamente" o acesso aos relatórios e contas de empresas como a Eletricidade dos Açores (EDA) ou as Pousadas da Juventude, que o executivo afirmou não terem sido ainda facultadas por não serem objeto da comissão de inquérito.

Contudo, mostrou-se disponível para enviar a informação.

Para o deputado António Vasco Viveiros, o Governo Regional tem a obrigação de divulgar as contas do Setor Público Empresarial Regional, mesmo que não sejam objeto de comissão de inquérito.

As audições daquela comissão de inquérito ao presidente do conselho de administração do grupo SATA e à secretária regional dos Transportes e Obras Públicas estão marcadas para 23 de julho.