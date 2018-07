Partilhar o artigo Governo dos Açores vai pedir intervenção do MP sobre queixas de maus tratos na Misericórdia Imprimir o artigo Governo dos Açores vai pedir intervenção do MP sobre queixas de maus tratos na Misericórdia Enviar por email o artigo Governo dos Açores vai pedir intervenção do MP sobre queixas de maus tratos na Misericórdia Aumentar a fonte do artigo Governo dos Açores vai pedir intervenção do MP sobre queixas de maus tratos na Misericórdia Diminuir a fonte do artigo Governo dos Açores vai pedir intervenção do MP sobre queixas de maus tratos na Misericórdia Ouvir o artigo Governo dos Açores vai pedir intervenção do MP sobre queixas de maus tratos na Misericórdia