Governo dos Açores visita ilha de São Jorge

Segundo o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago sem departamentos governamentais (seis das nove da região), pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.Na primeira visita estatutária referente a 2022, o Conselho de Ilha, órgão consultivo do Governo Regional, está agendado para quinta-feira, às 20h30.Em maio, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou um aumento das ligações marítimas e aéreas à ilha de São Jorge durante a época alta, nomeadamente sediando um "ferry" da empresa pública de transportes marítimos Atlânticoline durante três noites nas Velas.A agenda inclui, ainda, reuniões com as duas câmaras municipais da ilha (Velas e Calheta).A ilha de São Jorge vive, desde março, uma crise sismovulcânica e está, atualmente, sob o nível V3 (sistema ativo sem iminência de erupção), tendo sido sentidos mais de 300 abalos e registados 43.593.