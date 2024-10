Governo e autarcas analisam desacatos na Grande Lisboa

Na reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa, marcada para as 10h30, estarão presentes o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, além de autarcas dos 18 municípios que compõem a Área Metropolitana de Lisboa (AML).



Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro admitiu endurecer meios para conter os desacatos em algumas zonas da Grande Lisboa, recusando “pactuar com a violência” e “o desrespeito pela ordem pública”.



Também na quarta-feira, em declarações à Lusa, o presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Basílio Horta, considerou "inadmissível" o recurso à violência na sequência da "tragédia" que foi a morte de Odair Moniz, salientando estar "inequivocamente" ao lado das forças de segurança na reposição da tranquilidade pública.



A PSP também já prometeu “tolerância zero” a desacatos como os que se verificaram nas últimas noites.



Odair Moniz, 43 anos, cidadão cabo-verdiano, e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.



Desde a noite de segunda-feira foram registados desacatos no Zambujal e noutros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados dois autocarros, automóveis e caixotes do lixo, e detidas três pessoas.