Governo e Função Pública prosseguem negociações suplementares

A Frente Comum é a primeira estrutura sindical a ser recebida, seguindo-se a Frente Sindical coordenada pelo STE (Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado) e a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap).Estas reuniões decorrem no âmbito da negociação suplementar, solicitada pelas estruturas sindicais, depois de o Governo ter proposto um acordo plurianual que contempla aumentos salariais entre 8% e 2%, para 2023, com um mínimo de cerca de 52 euros por trabalhador e a valorização das carreiras gerais de técnico superior, assistente técnico e assistente operacional.





A proposta do Governo contempla ainda um aumento do subsídio de refeição dos atuais 4,77 euros para 5,20 euros.