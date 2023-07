Governo e Municípios assinam acordo para reabilitar escolas

Na cerimónia de hoje, em Lisboa, o Governo estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa, pelos ministros Fernando Medina (Finanças), João Costa (Educação) e Ana Abrunhosa (Coesão Territorial, enquanto pela ANMP estará a sua presidente, Luísa Salgueiro.O acordo celebrado há um ano entre o Governo e a ANMP seguiu-se a uma série de protestos de autarquias contra a insuficiência de verbas, entre as quais se destacou a Câmara do Porto, que abandonou a associação de municípios.No seguimento do acordo celebrado há um ano, hoje será assinado o compromisso de financiamento pelo Governo da reabilitação, até 2033, de uma lista de 451 escolas que precisam de obras, distribuídas por três níveis: prioritário (315), urgente (104) e muito urgente (32).Para estas intervenções está previsto um investimento de cerca de 2.000 milhões de euros, dos quais 450 milhões de euros através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 100 milhões do Portugal 2030 e algumas verbas ainda disponíveis do Portugal 2020. A restante verba provém de empréstimos que o Governo irá contrair junto do Banco Europeu de Investimento.