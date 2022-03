Governo e parceiros sociais debatem implicações da crise na Ucrânia

A reunião do Conselho Permanente da Concertação Social foi convocada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, “com caráter de urgência”, com o ministério liderado por Ana Mendes Godinho a indicar que o objetivo é o “acompanhamento da situação de crise na Ucrânia”.



A escalada de preços da energia observada desde que a Rússia invadiu a vizinha Ucrânia tem levado várias associações empresariais a pedir ao Governo reforço de medidas que possam mitigar o impacto do agravamento dos custos.



Num comunicado emitido em 28 de fevereiro, no qual condena “veementemente” a invasão da Ucrânia, o Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) defende que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) deve prever “ajustamentos" fiscais para responder ao impacto que o conflito terá nas empresas.



O CNCP diz também que as confederações patronais estão disponíveis para cooperar com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para a integração profissional de refugiados da Ucrânia.