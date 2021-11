Governo e parceiros sociais discutem atualização do salário mínimo nacional

A reunião está agendada para as 10h00, no Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa, e tem como ordem de trabalhos "a discussão sobre a Retribuição Mínima Mensal Garantida para 2022" e outros assuntos.Na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entretanto "chumbada" no parlamento em 27 de outubro, o Governo manteve o compromisso de alcançar os 750 euros até 2023.Na quarta-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse à Lusa que o Governo vai levar a proposta de atualização à reunião da Concertação Social, destacando "a importância" da "participação ativa e o diálogo social ativo, em sede de Concertação Social, que o Governo valoriza muitíssimo".Dois dias antes, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu, numa entrevista à RTP, a atualização do salário mínimo nacional a partir de janeiro, apesar do "chumbo" do OE2022 e consequente convocação de eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.Depois de terem suspendido a presença nas reuniões da Concertação Social, as confederações patronais manifestaram-se disponíveis na terça-feira passada para retomar os trabalhos, nomeadamente quanto à discussão do aumento do salário mínimo nacional.", segundo um comunicado sobre a posição conjunta das quatro confederações patronais.CAP, CCP, CIP e CTP consideraram, porém, que, para uma efetiva discussão da atualização do salário mínimo, "".

Do lado das centrais sindicais, a CGTP defende a fixação do salário mínimo nacional em 850 euros "a curto prazo", enquanto a UGT defende 715 euros em 2022 e a garantia de 1.000 euros até 2028.