Governo e professores voltam às negociações sobre contagem do tempo de serviço

RTP07 Set, 2018, 11:22 / atualizado em 07 Set, 2018, 11:24 | País

O Governo e os sindicatos dos professores reúnem-se esta sexta-feira a partir das 15h00 no Ministério da Educação. Em cima da mesa na discussão com as dez estruturas sindicais vão estar várias reivindicações, desde logo a contagem do tempo de serviço dos professores para efeitos de progressão salarial.











Entre os partidos de esquerda que sustentam a solução governativa, o Bloco de Esquerda já prometeu resolver o problema “de vez” aquando da votação do documento orçamental, enquanto o PCP já veio garantir que não vai condicionar o sentido de voto à contagem do tempo de serviço para os docentes.





A poucas horas do início da reunião, Mário Nogueira, dirigente da Fenprof, disse que o impasse com o Governo poderá terminar se o tempo de serviço for compensado com a aposentação. Em declarações ao Bom Dia Portugal, na RTP, o responsável disse ainda que espera que esta reunião traga tranquilidade às escolas.









Mário Nogueira reconheceu ainda que os professores estão a fazer "finca-pé" para que a lei seja cumprida e respeitada, uma referência às palavras do primeiro-ministro na semana passada , quando António Costa disse que os sindicatos estavam a "fazer finca-pé" na negociação das carreiras.





Também em declarações à RTP, João Dias da Silva, dirigente da FNE, acredita que a reunião desta sexta-feira poderá ter resultados conclusivos, uma vez que se aproxima a apresentação e votação do Orçamento de Estado.





O dirigente da FNE, defendeu ainda que a compensação dos professores sobre o tempo de serviço na aposentação deve ser de caráter voluntário.





Os sindicatos exigem a recuperação integral de nove anos, quatro meses e dois dias de carreira congeladas, mas o Governo alega que o país não tem condições financeiras, propondo contabilizar apenas dois anos, nove meses e 18 dias.





A proposta de sindicatos e do Governo difere em 445 milhões de euros. Se forem contabilizados apenas dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço, como propõe o Governo, a medida custará 180 milhões de euros. Já a reivindicação dos sindicatos, que exige a contabilização total do tempo de serviço congelado, custará 635 milhões de euros.







c/ Lusa



A situação dos professores promete marcar a agenda política nos próximos meses, até porque poderá ser decisiva nas negociações para o Orçamento do Estado para 2019. Os sindicatos prometem lutar caso o Governo não ceda às exigências e já ameaçaram avançar com greves.A Fenprof e a FNE já avisaram que se não houver acordo avançam para a greve já em outubro. A reunião desta sexta-feira acontece depois de uma pequena interrupção das negociações em julho, mês em que houve um encontro técnico para apurar os custos reais e o impacto orçamental das reivindicações dos professores.